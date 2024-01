شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو فيلم Kingdom of the Planet of the Apes قبل طرحه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الكثيرون من عشاق سلسلة أفلام Planet of the Apes لمشاهدة الجزء المقبل من العمل الذى سيعرض خلال العام الجارى 2024، مع فيلم Kingdom of the Planet of the Apes الذى يتضمن مفاجآت عديدة مثلما كشف البرومو. فقد أظهر برومو الفيلم أن كوكب الأرض بالكامل صار ملكاً للقرود، وهو عكس الأجزاء السابقة التي شهدت حروبا بين القرود والبشر وسط محاولة من القرود للهرب والانتصار في تأسيس مجتمع خاص بهم بقيادة سيزار بطل السلسلة الذى توفى في آخر أجزائها. ويشهد العام المقبل الكثير من الأفلام المنتظرة لمحبى السينما العالمية، ومن تلك الأفلام أيضاً جزء جديد من سلسلة جودزيلا بالإضافة للجزء الثانى من فيلم ويل سميث الشهير im alegend، وهو ما يجعل العام الجاري مميزاً للغاية.

