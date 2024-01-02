فن ومشاهير

كاست 90.. القائمة الكاملة لنجوم حفل التسعينيات في موسم الرياض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

ياسر رشاد - القاهرة - مع الأيام الأولى لعام 2024، ينطلق موسم الرياض بحفل غنائي جديد يضم فيه نجوم التسعينيات الغنائية بعنوان “كاست 90”، والذي تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 4 يناير على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، ويضم حفل كاسيت 90 9 نجوم “محمد فؤاد، إيهاب توفيق، مدحت صالح، هشام عباس، مصطفى كامل”، بجانب الفرق الأمريكية الشهيرة" Aqua، مع المغنية الشهيرة jenny from ace of base والمغني haddaway"

 

e77280e39a.jpg
a3f7db4b91.jpg
ef00d2f0b8.jpg
54c45d58ef.jpg
8cb7a475f9.jpg
61b6951783.jpg
f947556747.jpg
c721515807.jpg

 

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة 

 تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في والفن والغناء والمصارعة، منهم: “، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”. 

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا