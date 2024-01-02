غداً.. عرض مسرحية ليلى علوي “الصندوق الأحمر” في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة ليلى علوي لتقديم أولى عروض مسرحيتها الجديدة “الصندوق الأحمر” ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث أعلن عن موعد عرضها بدءاً من يوم غد الأربعاء 3 إلى 7 يناير الحالي 2024.

وتمثل المسرحية عودة ليلى علوي إلى خشبة المسرح بعد غياب 27 عاماً عن المسرح، حيث كانت مسرحية “الجميلة والوحشين” في عام 1996 آخر أعمالها المسرحية.

وستعرض مسرحية ليلى علوي “الصندوق الأحمر” على خشبة مسرح محمد العلي في البوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الرابعة. وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول طبيبة أمراض نفسية تواجه تحدياً في مشوارها المهني، عندما يطلب منها متابعة الحالة الصحية لابنة حبيبها السابق، فتحاول فصل مشاعرها العاطفية عن عملها واحترافيتها المهنية.

الجدير ذكره أن مسرحية “الصندوق الأحمر” هي من بطولة النجمة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وميمي جمال، وطارق الإبياري، وسليمان عيد، ورنا رئيس، ونور إيهاب وإخراج طارق الإبياري.