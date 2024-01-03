ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية هند عبد الحليم، مساء أمس، انفصالها عن زوجها كريم قنديل، وذلك بعد زواج دام ثلاث سنوات.
ونشر هند عبر حسابها الرسمي صورة لها، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "أيام بتمشي وناس بتمشي وإحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد، ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس".
وأضافت: "كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب".
وردت هند على أحد المتبعين قائلة: "عام جديد.. عزباء".
يذكر أن هند كانت قد احتفلت بزفافها على كريم قنديل، في 12 آب/ أغسطس عام 2020، بحضور عدد محدود من العائلتين وممثلة درة والممثل عمر الشناوي.
كانت هذه تفاصيل خبر هند عبد الحليم تعلن انفاصلها رسمياً عن زوجها كريم قنديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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