والدة المهرة البحرينية حديث الجمهور بسبب مظهرها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة للفنانة المهرة البحرينية برفقة والدتها هدى الحجاج، واللافت هو أنهما ظهرتا كأختين وليس كأم وابنتها، اذ انهما تتمتعان بمظهر شبابي مميز، وقد ارتدت كل منهما فستاناً أحمر قصيراً.



على صعيد آخر، كانت قد أثارت المهرة البحرينية، جدلاً كبيراً مؤخراً، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تسحب سيارتها الرولز رويس باهظة الثمن بسلسلة الكلاب.

وفي التفاصيل ظهرت المهرة البحرينية في فيديو وهي تسير جنباً إلى جنب مع سيارتها الرولز رويس الفارهة، بينما تسحبها بحزام جلدي مخصص للكلاب.