«السينمائيين» تكرم ممدوح الليثى فى الذكرى العاشرة لرحيله

ياسر رشاد - القاهرة - كرم اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، اسم الكاتب الكبير ممدوح الليثى، بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله والتى توافق الأول من يناير.

وأعدت النقابة درعاً يحمل اسمه وشهادة تقدير لمسيرته الطويلة والتى أثرى خلالها الساحة الفنية والأدبية بالكثير من الأعمال، وأبدع فى مجالات عدة، كاتباً، ومنتجاً، ورئيساً لقطاعات مهمة رفع بموهبته الخاصة من قيمة العمل الفنى وتنوعه، حتى أصبح المسلسل المصرى هو الأكثر طلباً فى جميع الدول العربية، محققاً نهضة فنية غير مسبوقة، ويرجع له الفضل فى اكتشاف الكثير من المواهب ودعمها، سواء فى مجالات الدراما التليفزيونية أو الفوازير، أو السينما.

والكاتب الكبير ممدوح الليثى (10 ديسمبر 1937-1 يناير 2014) كانت له عطاءات فى كل المجالات كمنتج سينمائى وكاتب سيناريو. حصل على بكالوريوس الشرطة، وليسانس الحقوق فى جامعة عين شمس عام 1960، كما حصل على دبلوم معهد السيناريو، عام 1964.

عمل فى بداية حياته فى الصحافة وكتب العديد من القصص على صفحات مجلات (روز اليوسف) و(صباح الخير) ومجلة (البوليس) وجريدة (الشعب) وهو ما زال طالباً بالشرطة فى الفترة منذ عام 1957 حتى عام 1960، ثم عمل ضابط شرطة بين القاهرة والفيوم حتى عام 1967، لكنه ترك الشرطة واتجه إلى المجال الذى طالما عشقه وتنقل فيه بين عدة مناصب مثل: رئيس قسم السيناريو عام 1967، مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973، مراقب على الأفلام الدرامية، عام 1979، مدير عام أفلام التليفزيون عام 1982، رئيس أفلام التليفزيون عام 1985، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عام 1985، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نقيب السينمائيين.

تميزت أعماله السينمائية بقربها من الواقع المصرى، وصنفت تلك الأعمال بأنها من أهم ما أنتجته السينما، وتضمنتها جميعاً قوائم أفضل مائة فيلم مصرى.

ومن أبرز أعماله: (ميرامار، ثرثرة فوق النيل، السكرية، الكرنك، المذنبون، الحب تحت المطر، أميرة حبى أنا، لا شىء يهم، امرأة سيئة السمعة، أنا لا أكذب ولكنى أتجمل، استقالة عالمة ذرة).

كما أن له تجربة مسرحية من خلال مسرحية (إمبراطورية ميم) عام 1968، إلى جانب مجموعة من المسلسلات منها: (شرف المهنة، المتهم الرابع، لماذا أقتل، بلا شخصية، تاكسى، جريمة الموسم، الكنز). إلى جانب هذا فقد قدم 600 فيلم تسجيلى، وما يزيد على 1500 ساعة دراما عبارة عن مسلسلات وسهرات.