بعد اتهامه بتسريب تسجيلات بينه وبين الفنانة إيمان الشريف.. اليوتيوبر “البرنس” ينشر صورة مع ترباس وإنصاف مدني ويكتب عليها: (البسوي الشين لي روحو)

نشر اليوتيوبر, ولاعب كرة القدم السابق محمد مصطفى, الملقب بالبرنس, صورة حديثة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اسم “البرنس”, كان قد تصدر المشهد هذا الأسبوع على السوشيال ميديا, بعد اتهامه من قبل نشطاء بتسريب تسجيلات صوتية بينه وبين المطربة إيمان الشريف.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفوا عن ما تحمله التسجيلات, وأكدوا أن المطرب قامت بالإساءة لكبار الفنانين عبرها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن اليوتيوبر, ظهر في الصورة التي قام بنشرها رفقة الفنان الكبير كمال ترباس, والمطربة الشهيرة إنصاف مدني, وكتب عليها: (البسوي الشين لي روحو).

