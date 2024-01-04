غادة عادل: تعرّضت لهزائم وانكسارات كثيرة لكنني صامدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة غادة عادل خلال العرض الخاص لمسلسلها الجديد “حالة خاصة” عن شخصيتها فيه، والتشابه بينها وبين شخصية “أماني النجار” التي تجسّدها خلال أحداثه.

وقالت غادة: “حبيت شخصية “أماني النجار” في مسلسل “حالة خاصة”، لأنها واثقة من نفسها جداً، حبيت قوّتها وهي في أضعف حالاتها”. وأضافت: “كان نفسي ألعب شخصية زي “أماني النجار” وأستمد قوة منها، وشغلانتنا دي حاجة كبيرة ربنا مديهالنا إن إحنا نقدر نتقمص شخصيات ونعيش جوّاها فترات”.

وعن التشابه بينها وبين شخصية “أماني النجار” في الحقيقة، أوضحت غادة: “التشابه بيني وبينها لو فيا مشاكل الدنيا والآخرة بعرف أفصل جداً في شغلي وقوية، وتعرضت لانهزامات وانكسارات وأوجاع وفشل وحاجات كتير أوي بس دايماً صامدة”.

واستكملت غادة حديثها عن قضية العمل، قائلةً: “طه دسوقي اجتهد كتير… وقعد مع حد شبه الشخصية اللي بيقدمها في مسلسل “حالة خاصة”، وحاسة إن عمل زي ده هيطلع دعم كبير لكل الناس اللي عندهم حالات مش عادية”.

ويضم مسلسل “حالة خاصة” عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: طه دسوقي، هاجر السراج، وئام مجدي، أحمد طارق، نبيل علي ماهر، علي السبع…، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.