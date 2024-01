"هذه أنا" .. فيلم وثائقي للاعبة التنس التونسية أنس جابر وهذا موعد عرضه

ميرنا وليد - بيروت - إسم أنس جابر مرادف للقوة والإلهام والقوة، ففي نهاية المطاف، تعد لاعبة التنس التونسية المحترفة وأول عربية على الإطلاق تصل إلى نهائي إحدى بطولات غراند سلام، وقد وضعت نصب عينيها أعلى مع كل مباراة تلعبها.



والآن، تشارك أنس جابر، التي ظهرت أيضًا على غلاف عدد كانون الثاني 2023 من ڤوغ العربية، قصتها المذهلة مع العالم عبر فيلم "This is Me"، وهو فيلم وثائقي قادم سيتم بثه قريباً. في 7 يناير 2024، سيأخذ المشاهدين عبر طفولة أنس جابر، والنجاحات والانخفاضات في حياتها المهنية، وكيف أثرت رحلتها على صحتها العقلية، بالنسبة للمبتدئين، وقعت جابر في حب لعبة التنس لأول مرة بعد أن رأت شغف والدتها بهذه الرياضة، حيث جربت حظها مع المضرب في سن الثالثة. "بدأ كل شيء مع فتاة صغيرة، وكان حلمها أن تصبح بطلة في البطولات الأربع الكبرى. "أشعر أنني مدين لها بذلك"، شاركت أُنس جابر في العرض الأول لفيلم This is Me. "أنا بحاجة لتحقيق ذلك."

وفي الفيديو الدعائي للفيلم، تحدثت الرياضية أيضًا عن الضغوط التي تأتي مع محاولتها أن تكون المعيار الذهبي في صناعتها، قائلة: "أحيانًا أشك في نفسي حقًا، وحقيقة أنني سأخذل الناس، سيؤثر ذلك علي." اكثر من اي شيء اخر." ولكن على الرغم من النضالات والصعود والهبوط، فإن الشيء الوحيد الذي كانت تحرص عليه دائمًا هو تمثيل بلدها وجعل أمتها فخورة. وقالت: "عرضت عليّ بعض البلدان جواز السفر للعب معهم... ربما في ظروف أفضل بكثير، لا أعرف. لكنني رفضت، لأنني أعلم أن جزءًا من لعب أنس جابر هو كوني تونسية، وهذا الدم سيساعدني على اللعب وصنع التاريخ.

واليوم، أصبحت أنس جابر كنزًا وطنيًا في تونس، ومصدر إلهام للملايين ليس فقط في أفريقيا أو العالم العربي، بل في جميع أنحاء العالم. من خلال مزيج سلس من حكايات الطفولة، وذكريات الماضي، والمحادثات الصادقة، يهدف هذا أنا إلى إظهار المهنئين وداعمي أنس جابر المزيد عن المرأة التي تقف وراء الشخصية الرياضية.