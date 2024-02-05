شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية المحلة يكشف كواليس انضمام عبد الله جمعة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى الشامي، رئيس نادى بلدية المحلة، كواليس انضمام عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك السابق إلى الفريق، وقال الشامي فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "نسير بشكل جيد من بداية الموسم ولدينا مجموعة لاعبين مميزين وجهاز فنى مختلف، قمنا بالتدعيمات التى تخدم الطريقة التى نعمل بها، عبد الله جمعة انضم إلينا وهو لاعب كبير".

وأضاف الشامى، "لا أحد يختلف على موهبة عبد الله جمعة وإمكانياته فى الكرة، وأتمنى أن يكون تحديا جديدا يظهر من خلاله بشكل مختلف ويحقق طموحات النادى".

وتابع، "هدفنا من أول الموسم لم يتغير، نستهدف تقديم كرة ولاعبين مميزين، ونسير في هذا بشكل مميز ولدينا لاعبون فى المنتخب الأولمبي، والجزء الثانى هو البقاء فى الدورى، وليس لدينا أهداف أخرى فى الفترة الحالية، تجربتنا عموماً مختلفة".

واختتم قائلا، "محمد النهيري لاعب كبير فى منتخب المغرب، وتجربتنا جذبت لاعبين كبار وخلقت حالة مختلفة، واللعب مقتنع بمشروع النادي ويفضل المشاركة معنا فى هذه الرحلة".