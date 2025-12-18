اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تنويه من «الموارد البشرية والتوطين» بشأن الحالة الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالحالة الجوية الراهنة على تطبيق العمل عن بُعد يوم غد الجمعة 19 ديسمبر الجاري، وذلك للمنشآت التي تسمح طبيعة أعمالها بذلك، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.
كما تدعو الوزارة كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص في جميع مناطق الدولة الى اتخاذ الحيطة والحذر وكافة إجراءات الصحة والسلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين خلال فترة التقلبات الجوية الاستثنائية، على أن يتم الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الاعمال.

آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

