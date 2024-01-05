حذف أغنية جنات “الشمخ الجواني” بعد ساعات من طرحها.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار حذف أغنية الفنانة المغربية جنّات الجديدة “الشمخ الجواني” من موقع “يوتيوب” بعد طرحها بساعات جدلاً بين جمهورها، حيث دارت التساؤلات حول الأسباب وراء حذف الأغنية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها غلق إحدى أغنيات الفنانة.

وفي تعليقها الأول على حذف الأغنية، قالت جنّات في تصريحات إعلامية إن النسخة التي طُرحت عبر “يوتيوب” كان فيها مشكلة في الصوت، وتقرر غلقها فوراً بناءً على اقتراح الموزع عمرو الخضري، إلى حين حلّ المشكلة الطارئة، وإعادة فتح الأغنية للجمهور. وأضافت: “عملت على حل هذه المشكلة مع فريق العمل، منذ يوم الأربعاء، وبالفعل تمّ حلّها، ومن المفترض طرح النسخة المعدّلة من الأغنية خلال ساعات”.

والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضري وإخراج الكليب لكامبا.

يُذكر أن آخر أعمال جنّات، أغنية “وكأنك سكر” التي طرحتها في أيار (مايو) الماضي، وهي من ألحان مدين، كلمات أحمد عيسى، وتوزيع يحيى يوسف.

وكانت جنّات قد طرحت أغنية “التفاح والفراولة” في شباط (فبراير) الماضي باللهجة الصعيدية، وأثارت جدلاً كبيراً وقتها بحيث اتهمها أحد مطربي المهرجانات بسرقة كلمات الأغنية وتم حذفها من “يوتيوب” لمدة أسبوعين حتى ثبُت عدم وجود تشابه بينها وبين أي أغنية أخرى، ما دعا جنّات للتصريح باللجوء الى القضاء للحصول على حقها وتعويضها عن حذف الأغنية، وهي من كلمات باسم عادل، وتوزيع ومكساج حازم سعيد، وكلمات باسم عادل.