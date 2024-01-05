شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان تشوقها لمسلسل حالة خاصة.. غالية بن على أبرز الداعمات للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهرت المطربة التونسية غالية بن على بكونها أحد أهم المطربات اللاتى يدعمن القضية الفلسطينية، وهو ما ظهر مؤخراً حينما تفاعلت على الفور مع كلام الكاتب الكبير إبراهيم نصر الله حول مسلسل حالة خاصة وإشادته به واللقطة التى تناولت القضية الفلسطينية والاهتمام بها.

وكتبت فى تعليقها على كلامه حول المسلسل إنها متشوقة لمشاهدته رغم عدم حبها لمشاهدة المسلسلات بشغف كبير.

المطربة التونسية ربما يتناسى كثيرون أنها لم تنسى دعم فلسطين فى أى ظهور لها، وهو ما حصل مؤخراً حينما حضرت مهرجان الجونة فى دورته الأخيرة مرتدية الشال الفلسطينى.



ابراهيم نصر الله على فيس بوك

وأشاد الكاتب الروائى الأردنى إبراهيم نصر الله، وهو من أصل فلسطينى بمسلسل حالة خاصة مع عرض أولى حلقاته على منصة watch it ، وكتب عبر حسابه على فيس بوك مشيداً بالعمل وبشكل خاص تضامنه مع القضية الفلسطينية بقوله: "حرص صناع مسلسل حالة خاصة على التضامن مع فلسـطين، ففى مشهد تذهب "هاجر السراج"، وهى تمسك فى يدها حقيبة على شكل خريطة فلسـطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث فى المكتبة عن رواية "أعراس آمنة" للشاعر والروائى الفلسطينى إبراهيم نصر الله، تحية لأهل غزة، وهو من الروايات فى سلسلة الملهاة الفلسطينية والمكونة من ثمانى روايات عن القضية الفلسطينية".



المطربة التونسية غالية بن على

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.