زوار “وندر جاردن” يعيشون متعة تجربة الزحليقة بمساراتها الشيقة

يعيش زوار منطقة “وندر جاردن”، إحدى مناطق موسم الرياض، متعة تجربة الزحليقة التي تعد واحدة من أبرز التجارب الشيقة في المنطقة، وتتكون التجربة من ٩ مسارات بارتفاعات مختلفة يصل طول بعضها إلى أكثر من ٨٠م، حيث تتنوع تلك المسارات بحسب تصميمها، وتشهد إقبالا كبيرا من الزوار لخوض لحظات مليئة بالحماس والتشويق.

وتقع تجربة الزحليقة في منطقة الفراشات إحدى المناطق الفرعية لـ”وندر جاردن”، وتحديدا مقابل تجربة المنطاد الضخم، ويسمح بالمشاركة في اللعبة للكبار والصغار على ألا يقل طول الشخص عن ١٣٠ سم.

وتتميز الزحليقة بجمال منظرها بلونها الأبيض والأزرق اللذين يعدان مصدرا للبهجة، وعند دخول اللعبة يتلقى الزوار بعض التعليمات التي تضمن سلامتهم.

وتأتي منطقة “وندر جاردن” ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time، حيث تتيح للزوار بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، إلى جانب احتوائها على أكثر من سبعين لعبة وتجربة ومناطق فرعية تضم بحيرة الفلامينجو ومنطقة المجسمات الفنية، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وموقعwebook من خلال هذا الرابط