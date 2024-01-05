بالجلد الأسود..أيتن عامر تخطف الأنظار بلوك كاجوال مميز

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية أيتن عامر بإطلالتها الأخيرة على الجمهور، وظهرت فيها بلوك رائع حيث إرتدتتوب باللون الأبيض مع سروال ضيق من الجلد الأسود وسترة واسعة من الجلد ونسقت معهم حذاء جلد أسود عالي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شاركت أيتن عامر صور جمعتها بالممثل طارق عبد العزيز في أعمال قديمة جمعتهما، ونعته من خلالها بعد رحيله يوم أمس، وعلقت بكلمات من الأسى قائلةً: "الله يرحمك و يغفرلك يا طارق يا طيب يا محترم".

وتوفي الممثل المصري طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل لوكيشن تصوير مسلسل "وبقينا اتنين".

وأصيب الممثل طارق عبد العزيز بتشنجات، أثناء العمل، ونقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفي متأثراً بالأزمة الحادة التي ألمت به.

