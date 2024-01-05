ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية وفاء عامر ضجة بتصريحاتها الجريئة خلال إطلالتها التلفزيونية الأخيرة وبالأخص في ما يتعلق بزواجها الثاني.

ورداً على سؤال حول كيف سيكون موقفها لو أخبرها زوجها بشكل مباشر بأنه سيتزوج عليها، أشارت وفاء إلى إنها لن تستاء أو تغضب، وقالت :"لو جوزي قالي هتجوز عليكي هسأله إمتى.. ليه أقول لأ؟".

أضافت :""أعلم أن زوجي يحبني، وأنا أغار عليه جدا، ولا يستطيع أحد أن ينافسني في حبه، لكن ماذا لو أراد الدخول في تجربة جديدة، في هذه اللحظة يكون الزوج أخذ قرارا ولديه رغبة قوية".

كلام عامر، جاء خلال حلولها ضيفة في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، والذي يبث عبر قناة "اليوم" الفضائية.



كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تثير ضجة بموقفها في حال قرر زوجها أن يتزوّج عليها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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