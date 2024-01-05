مظاهر الاحتفال بالعام الجديد ضمن أنشطة متنوعة بثقافة الدقهلية

ياسر رشاد - القاهرة -

نظم فرع ثقافة الدقهلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية للأطفال احتفالا بالعام الجديد، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة ضمن برامج وزارة الثقافة.

وفي السياق نظمت مكتبة رأس الخليج لقاء بعنوان "مظاهر الاحتفال بالعام الجديد" بحضانة ميني سكول، أكدت خلاله الأخصائي الثقافي أمل القصبي فكرة استقبال العام الجديد بإيجابية من أجل بدء سنة مليئة بالتفاؤل، موضحة أن الاحتفال قد يكون بسيطا من خلال الاستعانة ببعض الزينة داخل المنزل.

وفي سياق متصل أقام بيت ثقافة أويش الحجر ورشة حكي بحضانة النور، أشارت خلالها الأخصائي الثقافي صفاء عجور إلى ضرورة التخلص من التجارب القاسية التي عاشها الإنسان في العام السابق، والسعي نحو تحقيق الأهداف في العام الجديد من خلال التخطيط الجيد ووضع أهداف قابلة للتنفيذ.

وأعد قصر ثقافة نجيب سرور يوما ثقافيا تضمن فقرة اكتشاف مواهب، ومسابقات ثقافية وترفيهية إشراف سحر فهيم.

بينما شهد بيت ثقافة المطرية عرضا فنيا لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية تضمن باقة متنوعة من الأغنيات الطربية من أبرزها ٱه يا لالالي، ارمي المراسي يا ريس، أنا صياد من بحري، والحب كله" بقيادة المايسترو خالد الشناوي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

جاءت الفعاليات بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، إلى جانب الورش الفنية التي ينفذها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، بعدد من مواقعه طوال الشهر الجاري ومنها قصر ثقافة نجيب سرور، قصر ثقافة البرامون، مكتبة اللاوندي، ومكتبة شبراويش.