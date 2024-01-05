فيديو.. خالد عبدالرحمن وعائض القرني يعلنان عن عمل مشترك قادم

أعلن الفنان خالد عبدالرحمن والشيخ عائض القرني عن عمل مشترك مثير للترقب. جاء الإعلان عبر مقطع فيديو تم بثه على قناة “العربية”.

في الفيديو، أعرب خالد عبدالرحمن عن سعادته وحماسه للتعاون مع الشيخ عائض القرني، حيث قال: “اليوم أنا مسرور جدًا ومحظوظ في ضيافة الدكتور عائض القرني”. وأضاف أن هناك عملًا جديدًا في الطريق وطلب الجمهور أن ينتظروا بفارغ الصبر لمعرفة المزيد. من جانبه، أعرب الشيخ عائض القرني عن تفاؤله وتطلعه لهذا العمل المشترك، قائلاً: “أنا متفائل بالعمل المشترك مع خالد عبدالرحمن”.

لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول طبيعة العمل المشترك أو تاريخ إصداره، ولكن إعلانهما أثار حماس الجمهور وزاد من ترقبه للاستماع إلى هذا التعاون الفريد.