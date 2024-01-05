أحدث ظهور لـ أحمد السقا مع أبنائه ياسين وحمزة ونادية.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان أحمد السقا، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له بصحبة أبناءه الثلاثة ياسين وحمزة ونادية.

ونشر السقا، صورة له مع أبناءه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ياسين وحمزة ونادية.. استثماري الحقيقى في الدنيا، ربنا يحفظهم ويحفظ أولادكم جميعا".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "كلهم أحمد السقا على صغير ربنا يبارك فيهم يا رب ويرزقهم السعادة والخير" ، "ياسين شبهك أوي.. ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم وتشوفهم أحسن الناس" ، "كبرنا" ، "ما شاء الله كلمات جميلة جدا لوصف حياتك".

يذكر أن أحمد السقا ينتظر طرح مسلسل "جولة أخيرة" خلال الأيام المقبلة ويشاركه البطولة أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، والعمل مكون من 9 حلقات وإخراج مريم أحمدي.

كما يخوض "السقا" دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشاركه البطولة طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، هدى الأتربي، حنان يوسف، مريم الجندي، سامي مغاوري، إخراج أحمد خالد موسى.