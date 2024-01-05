نادين عن قرار الاعتزال: "منى زكي قالت لي اللي زينا مايعتزلش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة نادين ضيفة على برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي ويعرض على قناة "الحياة".

وتطرقت "نادين" عن عودتها للتمثيل بعد غياب 17 سنة، وعن السبب الحقيقي وراء عودتها للساحة الفنية، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب علاقتها بعائلتها.

وقالت "نادين": "رجوعي كان قصة غريبة جدًا، اتفاجئت بمكالمة من منى زكي وانا عرفتها من صوتها وانا معرفهاش معنديش نمرتها وعمرنا ما اتكلمنا قبل كده، لقيت واحدة بتقول لي الو انا منى زكي عندي ليكي فيلم اتكتبت فيه شخصية عليكي ايه رأيك تيجي معايا الفيلم؟، قلت لها منى انتي مش واخده بالك اني اعتزلت انتي بتكلميني بعد 17 سنة، قالت لي اللي زينا ما بيعتزلش اللي زينا بيتنسي حاجة ترجعه".

واستكملت: "انا ست قوية وواثقة من نفسها وأكيد مش هستني بعد 17 سنة عشان ثقتي تتهز بالشكل ده يعني أحلي سنين حياتي ضيعتها عشان أرجع دلوقتي، وكنت إلى حد كبير مصرة على رأيي، وبعدها لقيت ابني بيكلمني وحسيت انه سمع المكالمة بيني وبينها ولما قولت له اسمها قالي مش دي اللي عملت تيمور وشفيقة واستغربت انه طلع عارفها، وقولت له انا سيبت التمثيل عشانكم، قالي واحنا بنقولك ارجعي".

وأضافت: "كلمت جوزي بعدها قلت له منى زكي كلمتني وقالي هو انا كنت قولت لك تبطلي عشان أقولك أرجعي وكان طول عمره قرارك، وانا قابلت جوزي معتزلة وبقي الباب موارب بعد ما كان مقفول"

يذكر أن الفنانة نادين تشارك ببطولة مسلسل "دواعي السفر" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، إخراج محمد ناير، وتدور أحداثه حول إبراهيم الذي يعيش في عالم خيالي من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته ويساعده في ذلك جاره الشاب علي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

https://www.instagram.com/p/C1uUM8jLnxn/?hl=ar