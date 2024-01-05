عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفلا غنائيا جديدا في دبي يوم 18 يناير الجاري.

ونشر حساب الرسمي لعمرو دياب على إنستجرام،بوستر الحفل الذي تضمن تفاصيله، وإقامة الحفل على المسرح الرئيسي في تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن، عمرو دياب، أحيا حفلا غنائيا يوم 18 نوفمبر الماضي، في كوكاكولا أرينا دبي.

وتراوحت تذاكر الحفل التي تم طرحها للحجز بين 195 درهم إماراتي ما يعادل 16380 جنيه مصري، و 795 درهم إماراتي "ما يعادل 66870 جنيه مصري".

الحفل كان هو الأول الذي يقدمه عمرو دياب في كوكاكولا أرينا دبي، ووضعت الجهة المنظمة شروط لحضوره، منها عدم دخول من هم أقل من 18 عام، إلا بصحبة مرافق يزيد عمره عن الـ 21 عاما، وحددت مناطق بالحفل لا يدخلها إلا من هم فوق الـ 21 عاما.