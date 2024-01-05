وائل جسار يعبر عن محبته لزوجته التي سهرت معه في حفله برأس السنة في مصر-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يحرص الفنان اللبناني وائل جسار على إظهار حبه الكبير لزوجته ميراي مقدسي إن عبر مواقع التواصل أو في الإعلام أو حتى في أماكن إحياء حفلاته.



وقد نشر جسار صورتين من آخر حفل أحياه وقد بدا فيها على المسرح ممسكاً بميكروفون في يده اليمنى وقد وقفت زوجته أسفل المسرح وقد ثنى ركبتيه ليحطها بإحدى يديه تعبيراً عن حبه الكبير.

وكان الفنان اللبناني أحيا حفلين في رأس السنة بمصر بفندقين من أهم الفنادق ضمن حفلات موسم رأس السنة، وشارك متابعيه عبر حسابه فيديو له أثناء الحفل وحمل خلاله علم لبنان وكان لافتاً تفاعل الجمهور وأنه كان كامل العدد، وقرر التوقف فجأة عن الغناء ممازحاً الحضور بعد إصرارهم على التقاط الصور معه قائلاً :" هغني ولا نتصور»، ليقرر توقف الغناء 10 دقائق لالتقاط الصور معهم.



