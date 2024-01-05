قطعة أخرى من ملابس الأميرة ديانا يتوقع أن تباع بسعر خيالي بالمزاد-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عرضت قطعة من ملابس الأميرة ديانا للبيع بالمزاد والتي تعتبر لحظة مميزة في التاريخ.



هذه القطعة هي البلوزة الوردية قطعة أخرى التي ارتدتها الأميرة الراحلة في صورة خطوبتها عام 1981.

ووفقًا لدار مزادات جوليان، تشير التقديرات إلى أن البلوزة يمكن أن تجلب ما يتراوح بين 80 ألف دولار إلى 100 ألف دولار أميركي، لكن لا يمكن التكهن بالسعر الذي قد تصل إليه حينما ينتهي المزاد الذي سيقام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر في بيفرلي هيلز، فيما سيتم طرح البلوزة للبيع بالمزاد في اليوم الرابع والتي تسمى "البهجة والنعمة والعظمة"، وتصفها شركة المزاد بأنها مجموعة من أكثر القطع التي صنعت النجوم ولفتت الأنظار من أعظم إبداعات الموضة في كل العصور، وقام مصمما القميص، ديفيد وإليزابيث إيمانويل، بتصميم فستان زفاف ديانا الشهير.

وتوصف القطعة، التي ارتداها اللورد سنودن، الزوج السابق لـ الأميرة مارغريت، في صورة شخصية، بأنها "بلوزة من الكريب الوردي" ذات طيات فضفاضة وياقة تشبه الكشكشة.

​​​​​​​وكانت محررة الأزياء السابقة في مجلة فوغ آنا هارفي قدمتها لـ ديانا من بين مجموعة أخرى من الملابس وتحدثت عن الموضوع في كتابها :"فستان لديانا"، وقالت مصممة الملابس إليزابيث إيمانويل إنه بعد أن أثرت بقعة الماسكارا على الثوب المصنوع خصيصًا، تم إعادة استخدام المادة لصنع البلوزة، وقد وقعت أميرة القلوب ديانا في حب البلوزة، وشوهدت القطعة في قصر كنسينغتون في لندن في معرض من عام 2017 إلى عام 2019.

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