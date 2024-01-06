تايلور سويفت تنبأت بقصة حبها مع ترافيس كيلسي عام 2009

ميرنا وليد - بيروت - تنبأت المغنية العالمية تايلور سويفت عام 2009، أنها ستصبح على علاقة مع لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي، ترافيس كيلسي.



ووصفت تايلور رجل أحلامها المثالي، في مقابلة اجرتها مع مجلة "Glamour"، أنه يشبه إلى حد بعيد نجم نادي "كانساس سيتي تشيفس".

وأجابت سويفت حينما سئلت حول ما إذا كانت تود مواعدة رجل بمستوى نجاحها، أنها مجرد مسألة ثقة، وقالت: "لا، أريد أن أكون مع شخص سهل يسمح لي بوضع كل الخطط ويمنحني السيطرة الكاملة".

وأضافت أنها من الشخصيات التي تحب التخطيط لكل شيء، إلا أنها تفضل التواجد مع شخص يمتلك صوته الخاص وشغفاً وطموحاً، وعندما تجد هذا الشخص، ستتوقف عن التفكير بجداول أعمالها.

وتصورت تايلور أن علاقتها ستدوم لفترة طويلة، وأنها ستسافر من بلد لآخر لرؤيته، وسيفعل هو ذات الشيء من أجل رؤيتها.

ويشار إلى أن جميع تنبؤات تايلور قد تحققت، إذ أنها تمضي مع كيلسي علاقتهما الرومانسية بالسفر بين ولاية ميزوري، حيث يعيش الأخير في قصره الجديد، وبين مدينة نيويورك حيث تقيم المغنية الأميركية.