شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية خالد النبوى مع الأعمال المأخوذة عن روايات.. من نجيب محفوظ لـ عبد القدوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم خالد النبوى موسم رمضان المقبل 2024 بمسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو العمل الذى يقوم بإخراجه محمد سلامة، والمأذخوذ عن الرواية الأصلية التى حملت اسم "امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس وقدمتها سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، ويبدوا أن الفنان خالد النبوى أصبح ممثلاً عاشقاً للأعمال المأخوذة عن الروايات الأدبية، ففي خلال 20 عاماً تقريباً حرص على تقديم أعمال درامية مأخوذة عن روايات بداية من نجيب محفوظ وأخيراً مع إحسان عبد القدوس.

مسلسل "حديث الصباح والمساء"

كانت بداية الفنان خالد النبوى مع الأعمال الدرامية المأخوذة عن روايات أدبية هو مسلسل "حديث الصباح والمساء"، عام 2001، وهو العمل المأخوذ عن رواى للأديب العالمى نجيب محفوظ، والذى يتناول تاريخ مصر الاجتماعى والسياسى من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الأقتصادية على العلاقات بين الشخصيات و أصول هذة الشجرات الثلاث.

مسلسل "واحة الغروب"

بعد فترة غياب كبيرة للفنان خالد النبوى عن المسلسلات المأخوذة عن روايات أدبية لمدة 16 عاما، عاد خالد النبوى من خلال مسلسل "واحة الغروب" عام 2017 عن رواية لـ بهاء طاهر، والتى تدور أحداثه عن قصة ضابط البوليس المصرى (محمود عبدالظاهر) الذى يُنقل إلى واحة سيوة؛ بعد أن اتهم بممارسته لبعض الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني، فيتوجه إلى هناك مصطحبًا معه زوجته الأجنبية (كاثرين) الشغوفة بالآثار المصرية، حيث يبدأن تجربة جديدة يُمزج فيها الماضي بالحاضر، والشرق بالغرب على المستويين الإنساني والحضارى.

مسلسل "راجعين يا هوى"

غاب الفنان خالد النبوى عن تقديم أعمال درامية مأخوذة عن روايات أدبية لمدة 5 سنوات ليعود مرة أخرى من خلال مسلسل "راجعين يا هوى" عام 2022 عن رواية لـ أسامة أنور عكاشة، ودارت أحداثه حول بليغ أبو الهنا (خالد النبوي) الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد.

مسلسل "إمبراطورية ميم"

ويستعد الفنان خالد النبوى لخوض سباق رمضان لعام 2024، بمسلسل "إمبراطورية ميم" عن الرواية الأدبية لـ إحسان عبد القدوس، وهى عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وكانت قدمته الفنانة فاتن حمامة في فيلم يحمل نفس الاسم.