كريس تاكر وكيفن سبيسي وسارة فيرغسون متورطين بقضية جيفري ؟

ميرنا وليد - بيروت - ذكر الممثل كريس تاكر والممثل كيفن سبيسي وسارة فيرغسون، ودوقة يورك، في سلسلة من الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبشتاين التي تم فتحها، وتم نشر أربع وثائق جديدة تحتوي على معلومات عن إبشتاين يوم الجمعة، بعد أن أمر القاضي الأميركي لوريتا بريسكا بتخفيف الوثائق المقدمة كجزء من محاكمة قدمتها فرجينيا جوفري، ضحية إبشتاين، ضد غيسين ماكسويل.



تمت مقاضاة ماكسويل التي تقع في سجن اتحادي بتهمة الاتجار بالجنـ س في عام 2015 بعد تأهيلها للسيدة جوفري ككاذبة بسبب ادعاءاتها بأنها تعرضت للإعتداء الجنـ سي عندما كانت قاصرًا، تم تعيين التجربة في عام 2017 ولكن الوثائق ظلت مختومة، حتى الآن.

تم نشر الدفعة الأولى من أربعين وثائق من المحكمة يوم الأربعاء، معهد دونالد ترامب وكلينتون والأمير أندرو والساحر ديفيد كوبرفيلد، تم ذكر الممثل كيفن سبيسي والممثل كريس تاكر كركاب محتملين خلال رحلة إلى طائرة إيبشتاين الخاصة.

قالت ماكسويل إنها لم تتذكر التواريخ الدقيقة للسفر، وقال حارس منزل إبستين السابق خوان أليسي أيضًا في تسريب أن سارة فيرغسون، دوقة يورك، كانت ستزور مانور نيويورك من إبستين مع زوجها.