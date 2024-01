في عيد ميلاده ال69 إليكم نبذة عن حياة روان أتكينسون

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد روان سيباستيان أتكينسون المولود في 6 كانون الثاني 1955 في كونسيت، مقاطعة دورهام، المملكة المتحدة، لوالديه إيلا ماي (بينبريدج) وإريك أتكينسون.

كان والده يمتلك مزرعة، حيث نشأ روان مع شقيقيه الأكبر منه، روبرت ورودني. التحق بجامعة نيوكاسل وجامعة أكسفورد حيث حصل على درجات علمية في الهندسة الكهربائية. خلال تلك الفترة، التقى بكاتب السيناريو ريتشارد كيرتس، الذي كتب معه وأدى مسرحيات كوميدية.

لاحقًا، شارك في كتابة وظهر كتاب Not the Nine O'Clock News (1979)، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وأنتج العديد من الكتب الأكثر مبيعًا. حصل على جائزة إيمي الدولية وجائزة الأكاديمية البريطانية عن "أفضل برنامج ترفيهي خفيف لعام 1980". حصل على "جائزة الأكاديمية البريطانية" وحصل على لقب "شخصية العام في بي بي سي" عن أدائه في فيلم Not the Nine O'Clock News (1979).

كما ظهر أتكينسون في العديد من الأفلام، بما في ذلك فيلم Dead on Time (1983)، وPleasure at Her Majesty's (1976) (المعروف أيضًا باسم "Monty Python Meets Beyond the Fringe")، وNever Say Never Again (1983)، وThe Tall Guy (1989). لعب دور "مستر بين" في المسلسل التلفزيوني مستر بين (1990)، لكن بصرف النظر عن ذلك وNot the Nine O'Clock News (1979)، فقد ظهر أيضًا في عدة مسلسلات أخرى مثل Blackadder (1982) وFunny Business. (1992)، الخ.

ولا يتمتع أتكينسون بشيء أكثر من السيارات السريعة. لديه طفلان، بنيامين وليلي، من زوجته السابقة سونيترا ساستري.