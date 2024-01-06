خاص - ختام اللحام تكشف هذا السر للمرة الأولى وهكذا وصفت مشاركتها في مسلسل " كريستال "

ميرنا وليد - بيروت - ختام اللحام ممثلة لبنانية قديرة، تجسّد أدوارها بإحساس عالٍ وحرفية، لاسيما أدوار الأم، ومسيرتها الفنية حافلة بالكثير من الأعمال الناجحة، التي جسدت خلالها شخصيات منوعة، وحققت نجاحاً كبيراً.

مشاركتها بدور أم إبراهيم في مسلسل "كريستال"، في بضع حلقات، شكّلت قيمة مضافة للعمل.

تؤمن ختام اللحام بأن كل ممثل هو نجم بدوره، وبأن النجاح ليس له حدود، ويتطلب جهوداً وتعاوناً من الجميع.

موقع "الفن" إلتقى الممثلة ختام اللحام، وكان لنا معها هذا الحوار.

كيف تقيميّن مسلسل "كريستال"؟

المسلسل ناجح جداً، والممثلون أبدعوا بأدائهم لأدوارهم. العمل متكامل من ناحية الإخراج والتمثيل والإنتاج. هو عمل ضخم ومهم، وبالرغم من مشاركتي كضيفة في العمل في بضع حلقات، يفاجئني الناس في الأماكن العامة، حين ينادوني "أم إبراهيم".

ما رأيك بالإقتباس من المسلسلات التركية؟

أنا لا أعارض الفكرة، خصوصاً إذا كانت أعمال مهمة، وطالما أن الأمور مرتبطة بشركة الإنتاج، فهي التي تقرر، والأعمال المقتبسة أصبحت منتشرة.

هل هناك شروط محددة لتقبلي بدور يعرض عليكِ؟

أبداً، أنا أؤمن منذ البداية بأن الدور بأهميته وليس بحجمه، وكل ممثل هو نجم بدوره، والمهم هو تجسيد الشخصية على أكمل وجه، وأنا أؤمن بأن النجاح يتطلب جهوداً من الجميع، وتعاوناً مع بعضهم البعض.

م ا هي المبادئ التي يجب أن تكون موجودة لدى الممثل والممثلة للوصول إلى النجاح؟

الإلتزام يأتي في المرتبة الأولى، يليه أمر أساسي وهو إحترام مبادئ المهنة وعمل الممثل على تطوير موهبته قدر الإمكان، لأن النجاح ليس له حدود. قد تتفاوت نسب النجاح لدى الممثل الناجح واللامع، بين أدوار ناجحة جداً وأدوار متوسطة النجاح، لكن محبة الناس هي المعيار لإستمرارية الممثل، وتدفعه إلى تطوير ذاته.

ما هي الصفات التي يجب أن يتخلى عنها الممثل الناشئ؟

الغرور، لأن الفن تواضع، وكلما تواضع الممثل وتقرّب من الناس، تكون مصداقيته سر نجاحه.

ما رأيك بقدرة الممثل على التأثير من خلال الأعمال التوعوية؟

أنا أؤيد الفكرة، وأعتبرها مهمة جداً. الممثل صادق، ويمكنه التأثير على الناس لتوعيتهم. شاركت مع الممثل عبدو شاهين في وثائقي للتوعية حول فيروس كورونا، وأنا حاضرة دائماً للمشاركة بهذا النوع من الأعمال.

ماذا قدم لك التمثيل وماذا أخذ منكِ بالمقابل؟

قدم لي الثقة بالنفس، ومحبة الناس والتواضع والثبات، وأنا لم أسمح للنجاح والشهرة بالتأثير على قناعتي بالإبتعاد عن الغرور. أخذ مني التمثيل الأمومة، بسبب ظروف الحرب القاسية، وظروف العمل، الأمومة نعمة حُرمت منها، وتتمناها كل إمرأة، وهذا سر أكشفه للمرة الأولى.

ماذا عن أعمالكِ في المدى القريب؟

أشارك حالياً في تصوير مسلسل "البيت الملعون" مع المخرج محمد جمعة، كتابة نجاة حسين، بطولة هدى حسين وباسم مغنية، وبمشاركة ممثلين كويتيين ولبنانيين، إنتاج إيغل فيلمز.