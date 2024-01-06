بالفيديو: مشهور سناب شات غازي الذيابي يكشف عن قيمة الإعلانات التي يتقاضاها

كشف مشهور “سناب شات” غازي الذيابي، عن قيمة الإعلان الواحد الذي يتقاضاه، والتي تبلغ 100 ألف ريال غير شاملة الضريبة.
وأوضح الذيابي، خلال تصريحات له عبر برنامج “mbc في أسبوع”، أنه يتقاضى سنويًا حوالي 10 ملايين ريال من الإعلانات.
وأضاف الذيابي أن عمل “السوشيال ميديا” يحتاج إلى تركيز وجهد عالي جدًا، وأن الشخص الذي يقدم محتوى ممتاز ولديه طاقم عمل جيد ويكون قبول الناس له كبير، يغنيه عن أي عمل آخر.
وأوضح الذيابي أن الشركات الإعلانية لا ترغب في تكرار التجربة مع الأشخاص الذين يقدمون محتوى تافه على “السوشيال ميديا”، لأنها لن تحصل من وراءهم على أي نتائج.
ويرى الذيابي أن المحتوى الذي يقدمه الشخص يزيد من تأثيره، خاصة وأن الشهرة أصبح الحصول عليها صعب جدًا لأنها تحتاج جهد عالي ومحتوى متواصل.
وأضاف الذيابي أن المحتوى الذي يجذب المعلنين والتجار هو المحتوى الذي يظهر شخصيته الحقيقية، والمحتوى العائلي والطلعات، وأن السعوديين يفضلون رؤية المحتوى العائلي والذي يظهر عاداتهم وتقاليدهم.
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