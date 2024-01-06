بالفيديو: أحلام تفاجئ الفنان خالد عبدالرحمن بهذا الاعتراف

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حبها الشديد لأغاني الفنان خالد عبدالرحمن، خلال لقاء جمعها معه بقناة أبوظبي. وقالت أحلام: “اعترف لك أنك أنت من جعلتني أحب الغناء. فعندما كنت صغيرة، كنت أضع المسجل وأستمع إلى أغانيك، وأقول في كل مرة: هذه كلمات وألحان مين؟ يقولون لي: خالد عبدالرحمن”.

وأضافت: “لقد تحقق لي حلم عظيم بأن ألتقي بك وأتشرف بالغناء معك. وهذا من حظي الكبير”.

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