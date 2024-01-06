فن ومشاهير

بالفيديو: أحلام تفاجئ الفنان خالد عبدالرحمن بهذا الاعتراف

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أعربت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حبها الشديد لأغاني الفنان خالد عبدالرحمن، خلال لقاء جمعها معه بقناة أبوظبي.

وقالت أحلام: “اعترف لك أنك أنت من جعلتني أحب الغناء. فعندما كنت صغيرة، كنت أضع المسجل وأستمع إلى أغانيك، وأقول في كل مرة: هذه كلمات وألحان مين؟ يقولون لي: خالد عبدالرحمن”.
وأضافت: “لقد تحقق لي حلم عظيم بأن ألتقي بك وأتشرف بالغناء معك. وهذا من حظي الكبير”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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