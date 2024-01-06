إسعاد يونس والمخرج وائل إحسان في ندوة على هامش العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء أمس الجمعة ندوة لفريق عمل فيلم "عصابة عظيمة" على هامش العرض الخاص للفيلم وذلك في سينما مدينتي وسط حضور نجوم الفن والإعلام.

وشهدت الندوة حضور الفنانة إسعاد يونس، المخرج وائل إحسان، الفنان كريم عفيفي، الفنان محمد محمود، الفنانة الشابة هنا الزاهد، مطرب المهرجانات عنبة، والطفلة لوسيندا سليمان، والموزع الموسيقي عادل حقي، وتبادل فريق العمل الأسئلة مع الحضور وسط ضحكات "إسعاد" وفريق عمل الفيلم.

وحرص فريق عمل "عصابة عظيمة" الترويج للفيلم على طريقة الفيلم حيث ظهروا على متن أتوبيس ذو طابقين، وقامت الفنانة إسعاد يونس والفنان محمد محمود بإلقاء نقود مقلدة على الجمهور بأحد الشوارع.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

ويشارك الفنانة إسعاد يونس البطولة كلًا من رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، لوسيندا سليمان، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة "إسعاد يونس" لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس كان فيلم "200 جنيه" عام 2021 وشاركها البطولة كلًا من أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد رمزي، طارق عبد العزيز، ليلى علوي، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.