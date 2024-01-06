تامر حسني يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني فيديو من حفل زفاف أحد أصدقائه، وما يميز الفيديو أن تامر شوق الجمهور من خلاله لأغنية "يا نهار أبيض" من ألبوم "هرمون السعادة".



وكتب تامر تعليقاً: "حبايب قلبي صناع الأغنية لسه محاسبتهمش والله ولسه مش حافظها بس هنا بقى لما الصحاب يتواطئوا مع إدارة أعمالي، عشان انزلها بالقوة عشان حبوها وأنا بسجلها مبروك يا أحمد يا مالكي مبروك يا سامر يأبو طالب مبروك يا أمين يا نبيل".

وتابع تامر حسني: "ومليون مبروك لإخواتي الصغار أجمل عروسين وديع وآية وإنت يا حمزة حسابك معايا بعدين، قولت أنزل الحتة اللي انتشرت الحق أي مشاهدات عندي أغنية(( يانهار أبيض)) من ألبوم هرمون السعادة ،،،،، و نهار أبيض على الجميع إن شاء الله".