ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الألماني العالمي كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة قرب جزيرة خاصة صغيرة شرقي الكاريبي، وذلك بحسب ما أعلنت الشرطة في سانت فينسنت والغرينادين الكاريبية.

وكشفت الشرطة عن أن الحادث وقع يوم الخميس، غربي جزيرة بيتيت نيفيس قرب بيكوي، بينما كانت الطائرة متجهة إلى سانتا لوتشيا.

وقالت الشرطة إنهوية الصغيرتين هما ماديتا كليبسر (10 سنوات) وانيك كليبسر (12 عاما)، وأشارت إلى أن الطيار روبرت ساكس لقي مصرعه أيضا.

ولفتت السلطات إلى أنصيادين وغواصين في المنطقة توجهوا إلى موقع الحادث للمساعدة، بينما توجهت قوات خفر سواحل سانت فينسنت والغرينادين أيضا للمنطقة.

وكانأوليفر قد شارك في العديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية، ومنها فيلم "سبيد ريسر" في عام 2008، و"ذا غود جيرمان" في عام 2006 الذي شارك فيه أيضا جورج كلوني وكيت بلانشيت.



كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ممثل عالمي وابنتيه إثر حادث تحطم طائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.