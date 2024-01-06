الصورة الأولى لحبيب شيرين عبد الوهاب الجديد

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن انتشرت في الأيام القليلة الماضية أخباراً تفيد أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دخلت في علاقة حب جديدة بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.



وقيل ان الحبيب الجديد ليس الا الدكتور تامر سليم وهو طبيب أمراض نساء والذي كان خطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين، لفترة 8 أشهر وإنفصلا قبل أسابيع من موعد الزفاف من دون الكشف عن السبب.

وقد انتشرت صورة تظهر تامر سليم على مواقع التواصل الإجتماعي، مع الإشارة أن شيرين ما زالت لم تصدر أي تصريح رسمي.