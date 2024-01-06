- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - بعد أن انتشرت في الأيام القليلة الماضية أخباراً تفيد أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دخلت في علاقة حب جديدة بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.
وقيل ان الحبيب الجديد ليس الا الدكتور تامر سليم وهو طبيب أمراض نساء والذي كان خطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين، لفترة 8 أشهر وإنفصلا قبل أسابيع من موعد الزفاف من دون الكشف عن السبب.
وقد انتشرت صورة تظهر تامر سليم على مواقع التواصل الإجتماعي، مع الإشارة أن شيرين ما زالت لم تصدر أي تصريح رسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الأولى لحبيب شيرين عبد الوهاب الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.