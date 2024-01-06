فن ومشاهير

داليا البحيري تودع كلبتها بكلمات مؤثرة

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ميرنا وليد - بيروت - بالكثير من الحزن، أعلنت الممثل المصرية داليا البحيري عن وفاة كلبتها، فنشرت البحيري مجموعة صور لكلبتها في مراحل عمرية مختلفة وكتبت عنها: "اليوم فقدت بيلا، لقد كنت محظوظة جدا بوجودها، أعطتنا الكثير من الحب والذكريات الجميلة، لم تكن مجرد كلبة لقد كانت حنونة وألطف مخلوق قد تقابله على الإطلاق، شكرا بيلا على كل الحب".


وأضافت: "لن أنسى أبدا نظرتك الأخيرة لي وكيف أردت أن تنهضي وتحييني بكل الحب كما كنت تفعلين دائما لكن جسدك الضعيف خذلك، أحبك كثيرا سوف أحملك دائما في قلبي حتى أن نلتقي مجددا حبيبتي، أرقدي بسلام".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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