هل تذكرون نجلا " مغنية الحصان " ؟ هكذا أصبحت بعد مرور سنوات عديدة

ميرنا وليد - بيروت - قبل سنوات عديدة لاقت الفنانة نجلا التونسية شهرة كبيرة بسبب أغنيتها "أنا هطلب إيدك بكرة"، الذي ظهرت فيه بصحبة حصان حتى أنها اشتهرت بلقب مغنية الحصان.



واعتمدت نجلا على الإغراء في أعمالها، بشكل واضح، حتى أنها ممنوعة من دخول مصر بحكم قضائي بسبب ما قدمته في هذا الكليب من اثارة.

ولكن نجلا ما زالت تكمل الغناء في بلدها تونس حتى أنها تحيي العديد من الحفلات وتستمر في نشاطها الفني.

يذكر أن نجلا شاركت في التمثيل ايضاً من خلال قيامها بدور الراقصة بفيلم "اللمبي" عام 2002، ثم فيلم "الواد لا لا".