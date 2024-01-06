- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - قبل سنوات عديدة لاقت الفنانة نجلا التونسية شهرة كبيرة بسبب أغنيتها "أنا هطلب إيدك بكرة"، الذي ظهرت فيه بصحبة حصان حتى أنها اشتهرت بلقب مغنية الحصان.
واعتمدت نجلا على الإغراء في أعمالها، بشكل واضح، حتى أنها ممنوعة من دخول مصر بحكم قضائي بسبب ما قدمته في هذا الكليب من اثارة.
ولكن نجلا ما زالت تكمل الغناء في بلدها تونس حتى أنها تحيي العديد من الحفلات وتستمر في نشاطها الفني.
يذكر أن نجلا شاركت في التمثيل ايضاً من خلال قيامها بدور الراقصة بفيلم "اللمبي" عام 2002، ثم فيلم "الواد لا لا".
كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون نجلا " مغنية الحصان " ؟ هكذا أصبحت بعد مرور سنوات عديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.