شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل ومحمد ممدوح ينضمان لـ هشام ماجد في فيلم "إكس مراتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل لفريق عمل فيلم "إكس مراتى" بطولة الفنان هشام ماجد، إخراج معتز التونى، الذى قال في تصريح لـ"الخليج 365" إنه بدأ تصوير الفيلم منذ أيام وانتهى من تصوير يومين، ثم توقف بسبب انشغال بطل الفليم هشام ماجد في عمل درامى آخر يعود بعدها لاستكمال تصوير الفليم.

يذكر أن الفنان هشام ماجد انتهى من تصوير فيلمه "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذى يجسد فيه دور مهندس معمارى ساخط على حياته الزوجية ويتعرض لموقف مفاجأة يحول حياته الزوجية إلى جحيم.

الفيلم تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

يشار إلى أن آخر أعمال هشام ماجد في السينما فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى، وشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، عبد الله مشرف، وضيوف الشرف محمد ممدوح، لوسى، أحمد فتحى، شيكو، شيماء سيف، عمرو وهبة، جيلان علاء ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى