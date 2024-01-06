شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل يوه تتحدث عن تجسيدها دور ساحرة شريرة وحفيدها الأول.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية ميشيل يوه، عن شخصيتها التي تجسدها في فيلم Wicked، والتي تلعب فيه دور مديرة مدرسة شريرة ضمن الأحداث، والتي رفضت بدورها مشاهدة حفيدها الأول لها بتلك الهيئة في المستقبل.

ووفقاً لسؤال سألته مجلة فارايتي للنجمة العالمية على السجادة الحمراء لعرض مسلسلها الجديد "The Brothers Sun"، قالت: "كنت أفكر، لقد قدمت مسرحية موسيقية، ألعب دور ساحرة شريرة، في إشارة إلى مكانة مدام موريبل باعتبارها شريرة، ولا اريد أن يرانى حفيدي كواحدة منهن".

وتجسد يوه، شخصية "مدام موريبل"، هي المديرة الفاسدة لجامعة شيز، حيث يلتقي إلفابا وغليندا، ويشاركها في بطولة الفيلم كل من: سينثيا إريفو، وأريانا جراندي.