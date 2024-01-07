فن ومشاهير

أحمد العوضي في جولة سينمائية مع جمهور فيلم "الإسكندراني"

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان أحمد العوضي في أول بطولة سينمائية له رواجًا جماهيريًَا كبيرًا وزيادة قياسية في الإيرادات، في مختلف دور العرض السينمائي في مصر.

أحمد العوضي يشارك جمهوره مشاهدة فيلم “الإسكندراني”

أقام العوضي جولة سينمائية مع جمهوره في عدد من دور العرض بمدينة 6 أكتوبر،  حيث شاركهم بحضور الفيلم معهم والحرص على التقاط صور تذكارية معهم .

 

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ومن المقرر أن يقام عرض خاص لفيلم الإسكندراني في الإسكندرية، وثالث في العاصمة الرياض 8 يناير، وآخر بجدة يوم 9 يناير، قبل السفر إلى دبي لإقامة عرض خاص في دبي يوم 10 يناير، على أن يبدأ في جميع دور العرض بدول الخليج يوم 11 يناير.

 

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وصلت إيرادات فيلم الإسكندراني إلى ما يقرب من 4 ملايين ونصف جنيه، حيث حقق مساء أمس 1,225,257 جنية. 

 

فيلم "الإسكندراني" من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج ، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد، ومحمود عبدالحافظ، وصلاح عبدالله، وعصام السقا، ومحمد رضوان.

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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