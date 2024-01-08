شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتألق بأغانى "زى ما هى حبها" و"حمايا العزيز" فى حفل الأساتذة 3.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا المصرية عددا كبيرا من أغانيه الذى تفاعل معها جمهوره، منها: بحلم على قدى وزى ما هى حبها وكوكب تانى وحبيبى يا عاشق، واختتم الحقل بأغنية حمايا العزيز، ورفع شعار كامل العدد، ونجحت قناة الحياة برئاسة محمود التوني في تغطية الحفل.

وحرص النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية على تقديم أغانى ميدلى لفريد الأطرش، منها يا حبيبى طال غيابك وقلبى ومفتاحه ويا زهرة في خيالى.

وقدم النجم مدحت صالح خلال حفله بدار الأوبرا المصرية أغنية بلغوه لماهر العطار، وأغنيته حمايا العزيز وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى أحياه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ميدلى أغانى محمد عبد الوهاب، منها: على بالى يا ناسينى وأنا والعذاب وهواك ويا ورد من يشتريك وقلبى بيقولى كلام، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

جدير بالذكر أن النجم مدحت صالح رفع خلال حفل الأساتذة السابق والمعروف باسم الأساتذة 2 بدار الأوبرا المصرية شعار "كامل العدد"، وقدم فيه عددًا من أغانى كوكب الشرق أُم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور، منها "أنت عمري" و"بعيد عنك" و"أمل حياتي" و"فكروني".

كما تألق النجم مدحت صالح وقتها خلال حفل "الأساتذة 2" بعدد من أغانيه، منها "زي ما هي حبها"، كما قدم أغنية "حبيبي يا عاشق" و"النور مكانه في القلوب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم مدحت الموسيقار خالد حماد الذي قدم لحن الأغنيتن، وصعد على المسرح وعزف الأغنيتين.

وغنى النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 2 أغنية "مرسال الهوى" للمطربة نجاة الصغيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنى "يا واحشني رد عليا" لمحرم فؤاد.