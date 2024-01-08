زوجة حلمي بكر تشن هجوماً آخر على مصطفى كامل .. وتكشف مستجدات زوجها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - أكدت زوجة الملحن المصري حلمي بكر، السيدة سماح القرشي، أن الحالة الصحية لزوجها تحسنت بعض الشيء ثم تدهورت مرة أخرى وعادت للتحسن مرة أخرى، وأشارت إلى أنه في فترة نقاهة الأن وفي رحلة خارج القاهرة .



وتابعت القرشي، أن الطبيب المعالج لزوجها طالبهم بعرض الفنان حلمي بكر على طبيب نفسي ولكن الطبيب المعالج أكد على أن يكون العلاج في المنزل من خلال التمارين وبدء تنفيذها وسيعود لحالته الطبيعية.

وأضافت: مصطفى كامل لم يتواصل مع زوجي الموسيقار حلمي بكر، ومفيش تواصل واللي قاله مش حقيقي"، مؤكدة أن نقيب الموسيقيين تحدث بأقاويل غير صحيحة وتم الرد عليه، متابعة: "يرفض أن يتم علاجه في مستشفى".

وكانت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة".