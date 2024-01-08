ميرنا وليد - بيروت - منحت نقابة الصحفيين المصريين، جائزة حرية الصحافة لعام 2024 للمراسل الصحفي الفلسـ طيني وائل الدحدوح.

وكان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي قد وافق في اجتماعه يوم الأربعاء 3 كانون الثاني على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحفي وائل الدحدوح للحصول على جائزة حرية الصحافة لعام 2024.

وجاء حصول وائل الدحدوح على الجائزة تقديرا لصموده ومهنيته وتغطيته للأحداث وفضح جرائم المحتل.

ووافق مجلس نقابة الصحفيين المصريين أمس الأحد على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غـ زة وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة" للعام 2024.

وأعلنت النقابة في بيان أن مجلسها قرر منح الجائزة للدحدوح باعتباره "رمزا لصمود الصحفيين الفلسـ طينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم وآلة حربه الوحشية".

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصحفيين المصريين تمنح الصحفي وائل دحدوح هذه الجائزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.