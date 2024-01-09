يحيى الموجى: حبى للإسكندرية وراء موسيقى «الإسكندرانى»

ياسر رشاد - القاهرة -

يحيى الموجى موزع استطاع أن يجذب إليه العديد من رموز الفن من زمن الفن الجميل ومن المحدثين أيضًا، ذلك أن أباه الموسيقار محمد الموجى كان ملهمه، لكنه لم يقف عند حده، بل تعلم أشكال التوزيع الموسيقى من أنماط شتى ومشارب مختلفة، فتعلم أشكال التنفيذ الشرقى وأحوال «الهارمونى» الغربى، وصار بخبرته يعلم مزاج الملحن الذى يوزع له لحنه فيصرفه إلى حيث يريد ويرتاح.

ومؤخرًا انتهى الموسيقار محدم الموجى من وضع الموسيقى التصويرية لفيلم «الإسكندرانى»، وقال «الموجى» إن حبه لمدينة الإسكندرية وأجوائها يجعل هذه الموسيقى التصويرية ذات طابع فيه خفة ظل مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.

وعبر «الموجى» عن سعادته بردود الفعل التى جاءت عن الفيلم الذى كتبه أسامة أنور عكاشة وأخرجه خالد يوسف.