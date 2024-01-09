عنبة يغني "الملوك" مع أندرو ماكنزي في كواليس "عصابة عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر مصمم ومنسق المعارك أندرو ماكنزي، مقطع فيديو من كواليس فيلم "عصابة عظيمة" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "أندرو" مع أحد أبطال الفيلم وهو مطرب المهرجانات عنبة وهو يغني أغنيته "الملوك" من كواليس تصوير فيلم "عصابة عظيمة"، ليقوم "أندرو" باحتضانه في النهاية ولاقى الفيديو إعجاب متابعيه.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

ويشارك الفنانة إسعاد يونس البطولة كلًا من رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، لوسيندا سليمان، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة "إسعاد يونس" لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

يذكر أن أول مشاركات "عنبة" كانت بمسلسل "1000 حمدالله على السلامة" مع النجمة يسرا وعرض بموسم دراما رمضان 2023.