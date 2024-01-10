شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد داش: نفسي أشتغل مع داود عبد السيد.. والشهرة مش حلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان الشاب أحمد داش، أن عام 2023 كان عام مميز بالنسبة له، حقق فيها البطولة الرابعة في أعماله الفنية منذ بدايتها، قائلا: "عملت مشروعين حلوين في 2023، والحمد لله علموا مع الناس".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لعبت كرة أصلا في إنبي والتمثيل مكانش حلمي، كنت لاعب كورة بلعب 10 وبدايتي في التمثيل كانت من بوابة الإعلانات، كان وقتها شعري كيرلي، وكنت "حليوة"، عملت شوية إعلانات لمدة عام ونصف العام، قبل أن أخوض تجربة التمثيل".

وواصل: "مكنتش مخطط فضلت أفكر لسنوات، وسبت الأإعلانات ومشيت زي ما مشيت بدأت في مسلسل أمبراطورية ميم، وأحببت التمثيل، لأنه بيساعد الإنسان على التعبير".

وعن أهم أحلامه قال: "نفسي أوصل لدرجة الراحة في حياتي، وأبقى مرتاح، وده على الصعيد الشخصي، لكن على مستوى الفن، نفسي أوصل أني أشتغل مع داود عبدالسيد.. والشهرة مش حلمي، ولا الفلوس، وإلا كان الأسهل الاستمرار في الرياضة.. ونفسي أعمل فيلم زي الكيت كات".

وكشف داش، أنه تلقى "كورسات" رقص وتمثيل حتى يكون محترف بشكل أكبر، قائلا: "الرياضة ساعدتني على الأكشن، لكن اللي ساعدني أكتر ورش الرقص التي مارستها وتلقيتها، وورش التمثيل، بالإضافة للرياضة بتعمل تحكم في الجسم بشكل كبير، ويساعد على تحريك العضلات بحرية، وربط العضلات بالمخ حتى تكون "لغة الجسد أكبر وأكثر مصداقية".