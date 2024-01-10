بالصورة- توبا بويوكستون في طفولتها.. هل تغيّرت ملامحها؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول الناشطون على الإنترنت صورة للممثلة التركية توبا بوكوستيون وهي طفلة صغيرة.

وظهرت الطفلة توبا في الصورة وهي في العمر السبع سنوات تقريباً، وكانت ملامحها طبيعية وناعمة وبريئة.

وتتميز توبا من الصغر بعيونها الخضراء الجميلة الجذابة ، وبملامحها اللافتة وبابتسامتها الناعمة اللطيفة.

وتفاعل الناشطون على الإنترنت مع الصورة، وأبدوا إعجابهم بملامحها الجميلة والناعمة التي تتميّز بها منذ الصغر، والتي لم تتغير حتى الآن.

وتعتبر توبا من أشهر الممثلات في تركيا، وشقت طريقها في عالم التمثيل عام 2003، وإشتهرت بجمالها اللافت للأنظار.



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