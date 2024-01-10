فن ومشاهير

صبري فواز يهنىء مي فاروق ومحمد العمروسي بالخطوبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان صبري فواز، الفنان محمد العمروسي على خطوبته من الفنانة مي فاروق.

ونشر فواز، صورة من حفل الخطوبة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم".

واحتفلت الفنانة مي فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسي، وسط حضور عدد من أقارب وأصدقاء العروسين، يوم 8 يناير الجاري.

مي فاروق شاركت الشهر الماضي في حفل ليلة أم كلثوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلاله عددا من الأغاني من بينها: "ألف ليلة وليلة، سيرة الحب" وغيرها.

بينما كان آخر أعمال الفنان محمد العمروسي فيلم "أشباح أوروبا" الذي عرض بالسينمات العام الماضي، بطولة: هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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