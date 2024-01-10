صبري فواز يهنىء مي فاروق ومحمد العمروسي بالخطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان صبري فواز، الفنان محمد العمروسي على خطوبته من الفنانة مي فاروق.

ونشر فواز، صورة من حفل الخطوبة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم".

واحتفلت الفنانة مي فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسي، وسط حضور عدد من أقارب وأصدقاء العروسين، يوم 8 يناير الجاري.

مي فاروق شاركت الشهر الماضي في حفل ليلة أم كلثوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلاله عددا من الأغاني من بينها: "ألف ليلة وليلة، سيرة الحب" وغيرها.

بينما كان آخر أعمال الفنان محمد العمروسي فيلم "أشباح أوروبا" الذي عرض بالسينمات العام الماضي، بطولة: هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن.

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