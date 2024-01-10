مجدي الهواري وزوجته وأبنائه يؤدون مناسك العمرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود، صور لها برفقة زوجها المخرج مجدي الهواري وأولاده، أثناء تأديتهم مناسك العمرة.

ونشرت دنيا عبدالمعبود صورًا خلال تواجدهم في مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله".

وتداولت بعض المواقع الإخبارية وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانفصال المخرج مجدي الهواري عن زوجته الاستايليست دنيا عبدالمعبود، وهو ما نفاه الأول عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

الهواري نشر مؤخرًا، صورة تجمعه بزوجته دنيا عبدالمعبود، عبر إنستجرام، مشيرًا إلى تواجدهما في العاصمة الفرنسية "باريس"، ومعلقا "من باريس مع حبي".

جدير بالذكر أن مجدي الهواري احتفل بزواجه من دنيا عبدالمعبود في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك في أكتوبر هذا العام 2023.

اقرأ أيضا:

بقيادة هاني فرحات.. تركي آل الشيخ يكشف عن حفل "ليلة الصقر" في "موسم الرياض"

أحمد زاهر يحتفل بقراءة فاتحة ابنته ليلى على هشام جمال: "ألف مبروك لحبيبة قلب بابا"