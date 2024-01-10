وفاء عامر تفاجئ جمهورها برأيها في زواج زوجها عليها

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة وفاء عامر عن رأيها إذا طلب زوجها الزواج عليها.

وأكدت الفنانة وفاء عامر قائلة :"لو جوزي قاللي أنا عايز اتجوز عليكي هقوله آه يا حبيبي أمتى، طالما حاجة هتبسطه عادي أوي".

وأضافت وفاء عامر خلال تصريحات تليفزيونية:"جوزي مش هيتجوز عليا بس الممنوع مرغوب ولو فكر يتجوز مش همانع وأفضل أقول لأ، أنا بغير عليه بس مش هرفض إنه يتجوز، ومحدش يقدر ينافسني أساسا".

وتابعت: "لو جالي زوجي وواخد القرار إنه هيتجوز مش هينفع اتصدم به وأقول له لأ لإنه كده كده هيتجوز".



وكانت اعتذرت الفنانتان وفاء عامر ونرمين الفقي عن مسلسل "أولاد الحاج متولي" بشكل مفاجئ، واضطرت الشركة المنتجة لتغيير طاقم العمل بالكامل.

وأصبح مصير المسلسل غامضا وتم تأجيل تصويره لأجل غير مسمى.

ويضم مسلسل "أولاد الحاج متولي" ممثلين من جنسيات عربية مختلفة، ومن المقرر الانتهاء من إعادة توزيع الأدوار خلال الفترة المقبلة، حيث لم يتحدد بعد إذا كان سيلحق بموسم رمضان 2024 أم لا.

وكان من المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل، كلّ من إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

وفاء عامر بدون مقابل فى رمضان

يذكر أن وفاء عامر تخوض ماراثون دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "بدون مقابل" الذي انطلق تصويره مؤخراً داخل أحد البلاتوهات بالقاهرة.

ويشارك في بطولة المسلسل، كلّ من هاني رمزي، داليا البحيري، نسرين طافش، عمرو عبد الجليل، خالد سليم، ومحمد أبو داوود، أيتن عامر، منة فضالي، أيمن عزب وآخرين، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.