شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال.. اعرف فارق السن بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال قوائم البحث، بعد الإعلان عن خطبتها أمس من خلال بوست على صفحات إنستجرام الخاصة بهم، ورغم أن تواجد الثنائى سويا مألوف بعد ظهورها زوجين من خلال أحداث مسلسلها "فى بيتنا روبوت"، إلا أن فارق السن والذى لم يتوقه البعض شغل متابعيهم على السوشيال ميديا.



أحمد زاهر



خطوبة ليلي احمد زاهر وهشام جمال

فـ ليلي أحمد زاهر تبلغ من العمر 20 عاما حيث إنها من مواليد 30 أغسطس 2003، أما هشام جمال فيبلغ 30 عاما حيث إنه من مواليد 1 يونيو 1993، أى أن فارق السن بينهما 10 سنوات.

وأعلن الفنان هشام جمال خطبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وشارك الثنائى فى مسلسل فى بيتنا روبوت ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.